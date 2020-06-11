Нидерланды. Новость

Молодой футболист и дальше будет играть в Амстердаме.

Центральный полузащитник Аякса Райан Гравенберх подписал контракт до 2023 года, сообщил клуб на своем официальном сайте. Старое соглашение истекало летом 2021 года.

18-летний уроженец Амстердама с суринамскими корнями находится в системе Аякса с 2010 года. Он дебютировал за первую команду клуба еще в 2018 году в матче против ПСВ (3:0) . С тех пор он сыграл 14 официальных матчей за Аякс, в которых отличился трижды.

Сезон в чемпионате Нидерландов был завершен досрочно. Аякс не получил чемпионский титул, однако квалифицировался в Лигу чемпионов следующего сезона с первого места. С последним крайне не согласен АЗ, уже обратившийся с протестом в УЕФА.