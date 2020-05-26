Нидерланды. Новость

Клуб из Алкмаара собирается оспорить первое место Аякса.

Адвокат АЗ провел переговоры с УЕФА по поводу возможного пересмотра итогового распределения мест в Эредивизи, досрочно завершенной из-за коронавируса — сообщает De Telegraaf.

Официальный протест пока не подан, и о действиях алкмаарцев футбольный союз Нидерландов узнал из письма от УЕФА.

Такие действия со стороны АЗ вызвали неудовольствие как у футбольного руководства Нидерландов, так и Аякса, директор которого Эдвин ван дер Сар заявил, что "удивлен действиями конкурента".

Аякс и АЗ набрали одинаковое количество очков (по 56) после 25-ти туров, но у амстердамцев лучше разница забитых и пропущенных мячей (45 против 37-ми), поэтому первое место и путевку в групповой турнир Лиги чемпионов отдали столичной команде, а алкмаарцев оставили вторыми с перспективой стартовать в квалификации чемпионской лиги.

АЗ считает такое решение несправедливым, поскольку по ходу чемпионата дважды обыграл Аякс — 1:0 и 2:0.

Ранее сообщалось, что УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках.