Нидерланды. Новость

Экс-защитник сборной Нидерландов Грегори ван дер Виль истосковался по футболу.

Не играющий с марта 2019 года правый защитник Грегори ван дер Виль готов вернуться в Аякс бесплатно.

"Мои лучшие годы прошли в Аяксе, и если бы представилась возможность, я бы согласился играть там бесплатно, – цитирует 32-летнего защитника voetbalprimeur.nl. – Я скучаю по футболу, и, возможно, некоторые мои решения, которые я принимал в течение карьеры, были неправильными. Они привели меня туда, где я нахожусь сейчас".

Ван дер Виль сыграл 46 матчей за национальную сборную Нидерландов (0 голов), а на клубном уровне выступал за Аякс (191 матч во всех турнирах, 13 голов), ПСЖ (134, 5), Фенербахче (17, 0), Кальяри (6, 0) и Торонто (34, 0).

Двукратный чемпион, двукратный обладатель Кубка и обладатель Суперкубка Нидерландов, четырехкратный чемпион, двукратный обладатель Кубка, трехкратный обладатель Кубка Лиги и трехкратный обладатель Суперкубка Франции, чемпион Канады, вице-чемпион мира 2010 года в 2019 году объявил о завершении карьеры игрока.