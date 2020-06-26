Нидерланды. Новость

Вингер Брайтона может вернуться в Нидерланды.

Аякс обсуждает возможность перехода вингера Брайтона Алирезы Джаханбахша, сообщает Telegraaf.nl.

Иранец не против возвращения в чемпионат Нидерландов. Ранее он играл в этой стране за АЗ, после чего в статусе лучшего бомбардира чемпионата летом 2018 года перебрался в Англию.

В нынешнем сезоне 26-летний иранец забил два гола в восьми матчах Премьер-лиги за "чаек".

Аяксу потребуется игрок на правый фланг атаки после ухода способного закрыть эту позицию Хакима Зийеха в Челси.