Нидерланды. Новость

Полузащитник Оркун Кекчу вскоре подпишет новый контракт с клубом.

Фейеноорд объявил о принципиальной договоренности с хавбеком Оркуном Кекчу о новом контракте. Договор будет рассчитан до 2025 года, говорится в заявлении роттердамцев.

Нынешний контракт игрока рассчитан до 2023 года. Очевидно, 19-летний футболист получит лучшие условия, поскольку ним уже сейчас интересуется Арсенал из Лондона.

В нынешнем сезоне на счету Кекчу три гола и шесть ассистов в 35 матчах за Фейеноорд во всех турнирах.

Ранее клуб из Роттердама продлил контракт с главным тренером команды – Диком Адвокаатом.