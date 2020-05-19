Лондонский клуб хочет подписать хавбека Фейеноорда.
Оркун Кьокчу, Getty Images
19 мая 2020, 09:59
Полузащитник Фейеноорда Оркун Кьокчу стал одной трансферных целей Арсенала, сообщает Mundo Deportivo.
Лондонский клуб рассматривает молодого хавбека в качестве замены Месуту Озилу, который не входит в планы тренерского штаба. "Канониры" планируют в ближайшее время начать переговоры по турецкому хавбеку.
Ранее сообщалось, что в подписании 19-летнего игрока также заинтересована Севилья.
Кьокчу является воспитанником Фейеноорда, дебютировав в первой команде в сентябре 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел 35 поединков в футболке "красно-белых", отличившись тремя голами и шестью ассистами.