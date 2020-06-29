Нидерланды. Новость

36-летний нидерландец возобновил карьеру, подписав контракт с Гронингеном.

Опытный вингер Арьен Роббен подписал однолетнее соглашение с Гронингеном, тем самым возобновив профессиональную карьеру футболиста, которую он завершил еще летом 2019 года. Экс-игрок Баварии высказался о перспективах сыграть за сборную Нидерландов на чемпионате Европы-2021.

"Давайте начнем с самого начала. Передо мной стоят первоначальные цели: тренировки с командой, затем один матч, а затем еще несколько игр подряд. Но я не забегаю вперед. Чемпионат Европы сейчас не является моей первоочередной задачей".

"Я хочу прояснить: это еще не возвращение, а всего лишь попытка. Я могу провести много поединков, а могу не провести ни одного. Сейчас я тренируюсь уже пять или шесть недель и становлюсь все лучше и лучше. Я на правильном пути. Но прежде чем вновь выйти на поле, я должен быть полностью готовым", — приводит слова Роббена ESPN.

Отметим, что Роббен является воспитанником Гронингена, в футболке которого он провел первый поединок во взрослом футболе. В сезоне-2019/20, который завершился в Эредивизи досрочно из-за коронавируса, "бело-зеленые" заняли девятое место, набрав 35 очков в 26 турах.