Нидерланды. Новость

Опытный вингер возобновил карьеру в чемпионате Нидерландов.

Арьен Роббен подписал соглашение с Гронингеном, которое рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Вингер решил вернуться в большой футбол, несмотря на решение завершить карьеру игрока летом 2019 года.

Отметим, что Роббен - воспитанник Гронингена, в футболке которого Арьен провел первый поединок во взрослом футболе.

Опытный игрок на протяжении своей карьеры также выступал за ПСВ, Челси, Реал и Баварию. За свою карьеру Роббен выиграл 29 трофеев на клубном уровне, среди которых – победа в чемпионате Нидерландов, два триумфа в Англии, титул чемпиона Испании и восемь "серебряных салатниц" Бундеслиги, а также победа в ЛЧ.

Напомним, что также возобновить карьеру Роббену предлагал Ботафого, но экзотический вариант Арьена не заинтересовал.