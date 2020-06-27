Нидерланды. Новость
Опытный вингер возобновил карьеру в чемпионате Нидерландов.
Арьен Роббен, фото Гронинген
27 июня 2020, 18:36
Арьен Роббен подписал соглашение с Гронингеном, которое рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.
Вингер решил вернуться в большой футбол, несмотря на решение завершить карьеру игрока летом 2019 года.
Отметим, что Роббен - воспитанник Гронингена, в футболке которого Арьен провел первый поединок во взрослом футболе.
Опытный игрок на протяжении своей карьеры также выступал за ПСВ, Челси, Реал и Баварию. За свою карьеру Роббен выиграл 29 трофеев на клубном уровне, среди которых – победа в чемпионате Нидерландов, два триумфа в Англии, титул чемпиона Испании и восемь "серебряных салатниц" Бундеслиги, а также победа в ЛЧ.
Напомним, что также возобновить карьеру Роббену предлагал Ботафого, но экзотический вариант Арьена не заинтересовал.