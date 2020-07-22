Нидерланды. Новость

Бразилец Эрик Боттегин задержится на Де Куйп минимум на еще один сезон.

Центральный защитник Фейеноорда Эрик Боттегин подписал новый годичный контракт с клубом, рассчитанный до лета 2021, сообщил официальный сайт роттердамцев.

"Долгое время казалось, что Эрик покинет нас. Но даже после истечения его контракта 1 июля мы всегда оставались на связи", — заявил технический директор Фейеноорда Франк Арнесен.

"Это принесло свои плоды: настоящая легенда Фейеноорда останется в клубе как минимум на еще один сезон. Уже пять лет он доказывает свою ценность для нас. Думаю, все должны быть довольны".

Боттегин перешел в Фейеноорд летом 2015 года из Гронингена за 2,5 млн евро. Вместе с роттердамцами он выиграл чемпионат Нидерландов в сезоне-2016/17, а также Кубок страны в 2016 и 2018 годах.