Перуанец перебрался в состав "кельтов".
Ренато Тапиа, фото Сельта
21 июля 2020, 15:24
Сельта объявила о подписании контракта с перуанским полузащитником Ренато Тапией, сообщает официальный сайт клуба.
"Кельты" заполучили 24-летнего игрока на правах свободного агента после того, как его контракт с Фейеноордом истек. Соглшение с Сельтой рассчитано до 2024 года.
Тапиа провел в этом сезоне 26 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.
Напомним, что ранее Сельта решила не выкупать Федора Смолов и Папе Диопа.