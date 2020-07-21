Испания

Перуанец перебрался в состав "кельтов".

Сельта объявила о подписании контракта с перуанским полузащитником Ренато Тапией, сообщает официальный сайт клуба.

"Кельты" заполучили 24-летнего игрока на правах свободного агента после того, как его контракт с Фейеноордом истек. Соглшение с Сельтой рассчитано до 2024 года.

Тапиа провел в этом сезоне 26 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.

Напомним, что ранее Сельта решила не выкупать Федора Смолов и Папе Диопа.