Нидерланды. Новость

Уругваец может вновь надеть футболку нидерландцев.

Руководство Барселоны получило предложение от Аякса о приобретении нападающего Луиса Суареса, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, нидерландский клуб готов заплатить за уругвайского футболиста, который защищал цвета команды с 2007 по 2011 год, 15 миллионов евро.

Также сообщалось, что Аякс готов предложить самому игроку годичное соглашение с автоматической опцией продления на один сезон, если он проведет порядка 60% игр на поле.

Ранее утверждалось, что Суарес может отправиться в США, так как получил предложение от клуба из МЛС.