Испания

Уругваец может вскоре сменить прописку.

Нападающий Барселоны Луис Суарес в ближайшее трансферное окно может переехать в МЛС, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, видеть уругвайского форварда в своих рядах желает клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами. Отмечается, что Суарес не стремится покидать Камп Ноу.

Кроме того, контракт нападающего действителен до 2021 года, и будет продлен до 2022, если игрок проведет более 60 процентов поединков в будущем сезоне.

Ранее сам Суарес рассказал о целях его команды на остаток еврокубкового сезона.