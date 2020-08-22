Нидерланды. Новость

Вингер принял участие в товарищеском матче против Альмере Сити.

Воспитанник Гронингена Арьен Роббен провел свой первый матч после возвращения в клуб. Это оказалась товарищеская встреча с Альмере Сити.

Роббен вышел на поле с капитанской повязкой. Через 30 минут его заменил Рамон Паскаль Люндквист, который позже принес ничью Гронингену – 1:1.

Арьен выступал за Гронинген с 1999 по 2002 год. Летом 2019 он решил завершить карьеру, но вскоре передумал и нынешним летом объявил о возвращении в Гронинген.