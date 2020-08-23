Нидерланды. Новость

Вингер высказался о своей первой игре после рестарта карьеры.

Крайний полузащитник Гронингена Арьер Роббен прокомментировал свою первую игру за нидерландскую команду.

"Было приятно снова сыграть матч. Вот для чего я это делаю. Я хочу помочь Гронингену, но не только с продажей абонементов или футболок, но и на поле. Я прошел долгий путь. Я делаю хорошие шаги, и эти полчаса на поле были хорошими".

"Это было особенное событие, но я просто хотел сосредоточиться на своей работе. Самое главное — поддерживать форму".

"Я бы предпочел сыграть все 34 матча лиги, но, без сомнения, этого не произойдет", — сказал Роббен FOX Sports.

Напомним, вингер сыграл в товарищеском матче против Альмере Сити, который завершился со счетом 1:1.