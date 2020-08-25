Нидерланды. Новость

Амстердамский клуб хочет вернуть нападающего в свои ряды.

Нападающий Барселоны Луис Суарес интересен Аяксу. Амстердамцы предложили своему бывшему игроку контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Длительность потенциального соглашения неизвестна.

Луис уже выступал за Аякс с 2007 по 2011 год. В 159 матчах он забил 111 голов за амстердамцев.

СМИ утверждают, что Луис не входит в планы нового тренера Барселоны Рональда Кумана. Клуб уже сказал игроку подыскивать себе новую команду.

Сам футболист не горит желанием покидать Барселону, где он получает 25 млн евро до вычета налогов. Он уже заявил о готовности начать сезон в роли резервиста.

Кроме Аякса, интерес к Луису Суаресу приписывают ПСЖ. Ряды парижан этим летом покинул другой уругвайский форвард Эдинсон Кавани.

В сезоне-2019/20 Луис Суарес забил 21 гол и сделал 12 ассистов в 36 матчах за Барселону во всех турнирах.