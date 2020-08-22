Испания

Уругваец не планирует покидать каталонский клуб.

Нападающий Луис Суарес не заинтересован в уходе из Барселоны и готов отказаться от места в стартовом составе команды.

"В прессе появились слова президента о некоторых игроках и возможных изменениях в межсезонье, но никто в клубе не говорил, что от меня хотят избавиться. Если клуб хочет этого, то им было бы лучше сказать мне об этом, потому что я хочу остаться.

Я всегда нормально относился к тому, чтобы быть резервистом. Это не будет для меня проблемой, потому что конкуренция в команде – это нормальный процесс. Если новый тренер считает, что так для меня будет лучше, я готов это принять", – рассказал Суарес в интервью изданию El Pais.

Действующий контракт Суареса с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.

В минувшем сезоне 33-летний игрок провел 36 поединков в футболке "сине-гранатовых", забив 21 гол и совершив 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Аякс начал переговоры с Барселоной по Суаресу.