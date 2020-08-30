Нидерланды. Новость

Полузащитник амстердамцев может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Аякс знает об интересе Манчестер Юнайтед к полузащитнику Донни ван де Бееку и ждет официального предложения от "красных дьяволов", сообщает Фабрицио Романо.

Амстердамцы готовы отпустить игрока, если за него предложат около 40 миллионов евро. Сам футболист был бы рад перебраться в Англию.

Также интерес к хавбеку проявляет Барселона. Возможности Донни хорошо известны новому тренеру каталонцев Рональду Куману, который ранее возглавлял сборную Нидерландов. Однако испанский клуб тоже пока не делал предложений по ван де Бееку.

В сезоне-2019/20 на счету полузащитника 37 матчей за Аякс во всех турнирах. В них он забил 10 голов и сделал 11 ассистов.