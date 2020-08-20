Испания

Каталонцы попытаются точечно усилиться в это трансферное окно.

Новый главный тренер Барселоны Рональд Куман хотел бы подписать пять-шесть новых игроков, но ключевыми трансферными целями являются трое, сообщает AS. В первую очередь голландцу нужны защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия, хавбек Аякса Донни ван де Беек и нападающий Интера Лаутаро Мартинес.

У воспитанника Барселоны Эрика Гарсии остается год по контракту с Манчестер Сити. "Сине-гранатовые" могут заплатить за футболиста небольшую сумму, включить в сделку по обмену либо же подождать следующего лета и подписать бесплатно.

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Куда сложнее будет заполучить Донни ван де Беека, которого Аякс оценивает примерно в 50 млн евро. Появление футболиста сборной Нидерландов может ускорить уход из клуба Ивана Ракитича, Артуро Видаля, Серхи Роберто или Серхио Бускетса.

Главная цель "сине-гранатовых" в атаке – Лаутаро Мартинес. Проблема в том, что Интер не соглашается продавать аргентинца, и единственный выход – выплатить его клаусулу в 111 млн евро.