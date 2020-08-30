Нидерланды. Новость
Похоже, нидерландец вскоре переедет на Олд Траффорд.
Донни ван де Беек, getty images
30 августа 2020, 19:59
Полузащитник Аякса Донни ван де Беек сообщил своим партнерам по команде, что принял предложение от Манчестер Юнайтед, утверждает Sport.es.
Напомним, 22-летний футболист не принял участие в двух последних товарищеских поединках команды против Фрайбурга и Униона.
По данным источника, на следующей неделе нидерландец прибудет в Манчестер для прохождения медосмотра и дальнейшего подписания контракта.
Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника также всерьез заинтересована Барселона.