Нидерланды. Новость

Похоже, нидерландец вскоре переедет на Олд Траффорд.

Полузащитник Аякса Донни ван де Беек сообщил своим партнерам по команде, что принял предложение от Манчестер Юнайтед, утверждает Sport.es.

Напомним, 22-летний футболист не принял участие в двух последних товарищеских поединках команды против Фрайбурга и Униона.

По данным источника, на следующей неделе нидерландец прибудет в Манчестер для прохождения медосмотра и дальнейшего подписания контракта.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника также всерьез заинтересована Барселона.