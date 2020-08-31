Нидерланды. Новость

"Оранжевые" остались без тренера после ухода Рональда Кумана в Барселону.

Экс-тренер Манчестер Юнайтед Луи ван Гаал, в марте 2019 объявивший о завершении карьеры, не против возобновить ее ради национальной сборной, сообщает NOS.nl.

"Мы с ним разговаривали. Луи сказал: "Если ко мне обратятся, я всерьез подумаю о том, чтобы возглавить Нидерланды". Он открыт к этому предлжению и является одним из кандидатов", — цитирует издание слова журналиста Арно Верюлена в Studio Voetbal.

Луи ван Гаал уже возглавлял Нидерланды с 2000 по 2002 и c 2012 по 2014 год. В 2014 он привел "оранжевых" к третьему месту на чемпионате мира.

Тренерское кресло сборной Нидерландов сейчас вакантно, поскольку предыдущий наставник команды Рональд Куман ушел в Барселону.