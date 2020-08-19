Испания

Барселона объявила имя нового тренера.

Официальный сайт Барселоны сообщил, что новым главным тренером команды стал нидерландский специалист Рональд Куман. Контракт с энтренадором подписан на ближайшие два года.

На своем посту Куман сменил Кике Сетьена, который был уволен после унизительного поражения от Баварии со счетом 2:8 в Лиге чемпионов.

Сегодня вечером состоится представление нового тренера и его первая пресс-конференция.

Отметим, что Куман на протяжении шести лет выступал в Барселоне в качестве игрока и был частью легендарной команды. Также в начале тренерской карьеры Рональд входил в штаб Барселоны Луи ван Гаала.

Ранее сообщалось, что Барселоне за подписание Рональда Кумана придется заплатить федерации футбола Нидерландов 4-5 миллионов евро. Интересно, что этой зимой Куман отказался возглавлять Барселону по причине того, что он обещал тренировать сборную на Евро-2020, которое состоится через год..