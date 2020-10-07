Нидерланды. Новость

Минувшим летом нидерландец продлил с "пенсионерами" контракт.

Полузащитник Челси Марко ван Гинкель отправился в очередную аренду, несмотря на то, что прошлым летом он продлил с "пенсионерами" контракт на один год.

27-летний нидерландец вновь отправился в ПСВ, за который он выступает с 2015 года. Как сообщается на официальном сайте клуба из Эйндховена, Челси не стал препятствовать повторной аренде футболиста.

Напомним, что в 2018 году Марко ван Гинкель перенес операцию на колене и с тех пор не выходил на поле в официальных матчах. В ПСВ нидерландец попытается реанимировать свою карьеру.