Нидерланды. Новость

Немецкий хавбек отправился за игровой практикой в чемпионат Нидерландов.

Бавария на своем официальном сайте объявила о том, что полузащитник Адриан Файн продолжит карьеру в ПСВ.

21-летний немец перешел в новый клуб на правах аренды, которая будет рассчитана до конца текущего сезона.

Отметим, что Файн является воспитанником Баварии, а в прошлом сезоне он защищал цвета Гамбурга, за который провел в рамках второй Бундеслиги 31 поединок, забил один гол и отдал четыре ассиста.

Напомним, ранее ПСВ подписал на правах свободного агента Марио Гетце, а также арендовал у Челси Марко ван Гинкеля.