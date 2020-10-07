Нидерланды. Новость
Немецкий хавбек отправился за игровой практикой в чемпионат Нидерландов.
Адриан Файн, Getty Images
07 октября 2020, 13:23
Бавария на своем официальном сайте объявила о том, что полузащитник Адриан Файн продолжит карьеру в ПСВ.
21-летний немец перешел в новый клуб на правах аренды, которая будет рассчитана до конца текущего сезона.
Отметим, что Файн является воспитанником Баварии, а в прошлом сезоне он защищал цвета Гамбурга, за который провел в рамках второй Бундеслиги 31 поединок, забил один гол и отдал четыре ассиста.
Напомним, ранее ПСВ подписал на правах свободного агента Марио Гетце, а также арендовал у Челси Марко ван Гинкеля.