Нидерланды. Новость

Экс-нападающий сборной Нидерландов и Фейеноорда все еще не утратил вкус к футболу.

Робин Ван Перси, который завершил карьеру весной 2019 года, признался, что рассматривал вариант с возобновлением выступлений.

"Спустя пару месяцев после моего последнего матча в Фейеноорде, я сыграл в прощальной игре Венсана Компани в Манчестере. Там я играл с Полом Скоулзом, Райаном Гиггзом, Майклом Карриком и все прошло действительно хорошо. Я провел весь матч и забил хороший гол", — цитирует Ван Перси Telegraaf.nl.

"Все это вылилось в звонок от Компани на следующее утро. Венсан говорил, что считает, что я сыграл хорошо. И я был с этим согласен. Тогда я на несколько часов задумался о возобновлении карьеры".

"Обсудил это дома с женой. По ее мнению, я этого больше не хотел на самом деле, Но, конечно, она оставила мне свободу выбирать самому. На следующий день, то есть, спустя два дня после матча, мое тело ощущало себя не очень хорошо, когда я проснулся. Тогда я решил отказаться от идеи возобновить карьеру".

Сейчас Компани работает на тренерской должности в Фейеноорде.