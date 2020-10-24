Нидерланды. Новость

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Аякс в поединке шестого тура нидерландской Эредивизи уничтожил Венло на своем поле с сумсшедшим счетом — 13:0.

В первом тайме Аякс огорчил соперника всего лишь четыре раза, а уже после перерыва позабавился сполна, доведя количество своих мячей до 13.

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка:



Венло — Аякс 0:13

Голы: Эккеленкамп, 13, 57; Траоре, 17, 32, 54, 65, 87; Тадич, 44; Энтони, 55; Блинд, 59; Хунтелар, 74, 76; Мартинес, 78.