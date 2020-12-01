Нидерланды. Новость

Специалист дорабатывает до конца сезона.

Главный тренер Фейеноорда 73-летний Дик Адвокат уведомил руководство клуба о том, что в конце сезона завершит тренерскую карьеру.

"Я говорил об этом раньше, но сейчас можете не сомневаться в моих словах. Уверяю, несколько предстоящих месяцев – последние в моей карьере. Я провел долгую и прекрасную карьеру, и Фейеноорд – отличное место для ее завершения. Надеюсь и верю, что мы сможем добиться успеха до этого момента", — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Отметим, Фейеноорд на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Эредивизи, отставая от первого Аякса на пять очков.

Дик Адвокат за свою длительную тренерскую карьеру работал в с борной Нидерландов, Фенербахче, сборной Бельгии и других коллективах.

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