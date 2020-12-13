Нидерланды. Новость

Нидерландский форвард решил повесить бутсы на гвоздь.

Нападающий Аякса Клаас-Ян Хунтелаар заявил, что принял решение завершить игровую карьеру в конце нынешнего сезона.

"Я намерен закончить играть. Я думал об этом на протяжении последнего месяца. Думаю, это мой последний сезон. Я с удовольствием буду играть до конца.

Я планирую сначала отдохнуть, побыть дома с семьей, а затем, думаю, получу диплом тренера", — приводит слова Хунтелаара Voetbalzone.

За свою карьеру 37-летний футболист защищал цвета таких клубов, как Херенвен, Аякс, Реал, Милан и Шальке. На его счету 360 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что хавбек Аякса Промес был задержан из-за нанесения ножевых ранений.