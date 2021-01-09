Нидерланды. Новость

Голландский клуб интересуется защитником "шпор".

ПСВ может подписать защитника Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда, об этом сообщает Sky Sports.

31-летним голландец может вернутся в чемпионат Нидерландов.

Сообщается, что ПСВ уже контактировал с представителями бельгийца. Контракт Алдервейрелда рассчитан до 2023 года.

Ранее Тоби Алдервейрелд заявлял, что главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо не получает признания, которого заслуживает.