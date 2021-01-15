Нидерланды. Новость

Футболист принес победу Аяксу.

В рамках 16-го тура чемпионата Нидерландов Аякс обыграл Твенте (3:1).

Нападающий амстердамкого клуба 37-летний Клаас-Ян Хунтелаар оформил дубль в данном противостоянии и стал рекордсменом турнира.

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Дело в том, что никому до этого не удавалось забить дважды, выйдя на поле после 89-й минуты.

В текущем сезоне на его счету 16 матчей за Аякс, в которых забил семь голов и отдал один результативный пас.

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