Нидерланды. Новость
Футболист принес победу Аяксу.
КЛААС-ЯН ХУНТЕЛААР, GETTY IMAGES
15 января 2021, 10:27
В рамках 16-го тура чемпионата Нидерландов Аякс обыграл Твенте (3:1).
Нападающий амстердамкого клуба 37-летний Клаас-Ян Хунтелаар оформил дубль в данном противостоянии и стал рекордсменом турнира.
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Дело в том, что никому до этого не удавалось забить дважды, выйдя на поле после 89-й минуты.
В текущем сезоне на его счету 16 матчей за Аякс, в которых забил семь голов и отдал один результативный пас.
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