Германия

Клуб ищет футболистов, чтобы менять ситуацию в таблице.

Нападающий Аякса Клаас-Ян Хунтелаар может вернуться в немецкий Шальке. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

По информации источника, 35-летний форвард, стоимость которого составляет 800 тысяч евро, входит в шорт-лист нового тренерского штаба клуба.

Отметим, что летом 2021 года Хунтелаар планировал завершить свою карьеру в Аяксе, и предложение Шальке пока не принял.

В текущем сезоне на его счету 15 матчей за амстердамский клуб, в которых забил пять голов и отдал один результативный пас.

Напомним, с 2010 по 2017 год голландец игра в Шальке. В 240 матчей он забил 126 голов.