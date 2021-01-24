Нидерланды. Новость

Серб мог оказаться в Нидерландах.

Руководство Аякса в текущее трансферное окно вело переговоры с мадридским Реалом об аренде нападающего Луки Йовича, сообщает AD.

По данным источника, переговоры с испанцами зашли в тупик, а нидерландцы, в итоге, приобрели у Вест Хэма форварда Себастьяна Алле.

Известно, что Йович таки отправился в аренду. Сербский футболист защищает цвета своего бывшего клуба — Айнтрахта — за который уже забил три гола.

Ранее сообщалось, что и Реал намерен привести нового форварда как минимум до конца сезона на место Йовича.