Испания

В клубе остались два центральных нападающих.

Мадридский Реал отпустил форварда Луку Йовича в Айнтрахт на правах аренды.

Теперь тренерский штаб клуба занимается поиском нового нападающего, способного заменить серба.

По информации AS, "сливочные" составили шорт-лист на данную позицию, в который входят: Серхио Агуэро, Аркадиуш Милик, Оливье Жиру и Рауль де Томас (воспитанник Реала, выступающий за Эспаньол).

Сейчас в распоряжении Зинедина Зидана лишь два форварда Карим Бензема и Мариано.

Ранее сообщалось, что Реал уже согласовал контракт с защитником Баварии Давидом Алабой.

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