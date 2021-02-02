Нидерланды. Новость

Бывший форвард сборной Нидерландов хочет развивать свои тренерские навыки.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Дирк Куйт покинул Фейеноорд, чтобы продолжать развивать свои тренерские навыки за пределами Роттердама, сообщает пресс-служба клуба.

40-летний голландец работал тренером молодежной команды U-19 с 2018 года. Контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"Все знают, что для меня значит Фейеноорд и в последние годы я приобрел большой опыт в этом клубе. Я знаю, что однажды наши пути снова пересекутся, но сейчас я думаю, важно продолжить свой путь в другом месте", — сказал Куйт.

Ранее сообщалось, что Куйт мог бы возглавить Фейеноорд с сезона-2021/22.