Нидерланды. Новость
Защитник продолжит выступать за нынешний клуб.
Дейли Блинд, getty images
16 марта 2021, 01:33
Защитник Дейли Блинд подписал новое соглашение с Аяксом, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.
Воспитанник "аяксидов" поставил подпись под контрактом до июля 2023-го года.
Отметим, что Блинд перебрался в Аякс в 2018 годe за 16 миллионов евро из Манчестер Юнайтед.
Нидерландский защитник суммарно провел за "аяксидов" 266 матчей, в которых отметился 11 голами и 16 результативными передачами.