Нидерланды. Новость

Защитник продолжит выступать за нынешний клуб.

Защитник Дейли Блинд подписал новое соглашение с Аяксом, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Воспитанник "аяксидов" поставил подпись под контрактом до июля 2023-го года.

Отметим, что Блинд перебрался в Аякс в 2018 годe за 16 миллионов евро из Манчестер Юнайтед.

Нидерландский защитник суммарно провел за "аяксидов" 266 матчей, в которых отметился 11 голами и 16 результативными передачами.