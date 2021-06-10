Нидерланды. Новость

Камерунский голкипер сможет вернуться на футбольное поле 4 ноября.

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций в феврале этого года принял решение дисквалифицировать на 12 месяцев голкипера Аякса Андре Онана за нарушения правил антидопинговой политики, однако в конечном итоге срок этой дисквалификации будет сокращен.

Как сообщает официальный сайт Аякса, Международный спортивный арбитражный суд (CAS) принял апелляцию нидерландского клуба и постановил, что срок отстранения 25-летнего камерунца будет сокращен до девяти месяцев.

Таким образом, Онана сможет вернуться на футбольное поле уже 4 ноября 2021 года.

Напомним, пресс-служба Аякса отмечала, что Онана, когда плохо себя чувствовал, выпил по ошибке не свое лекарство, а таблетки жены. После внеплановой проверки в организме футболиста обнаружили вещество фуросемид, которое находится в списке запрещенных.

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