Нидерланды. Новость
Специалист в третий раз станет тренером национальной сборной.
Луи ван Гаал, getty images
11 июля 2021, 13:13
Руководство сборной Нидерландов определилось с новым главным тренером национальной команды.
По информации в Twitter Николо Скиры, на место Франка де Бура вскоре придет Луи ван Гаал. Сообщается, что в ближайшее время специалист подпишет двухлетний контракт.
Ранее Железный Тюльпан уже работал во главе нидерландской сборной — в 2000-2001 и 2012-2014 годах.
Также наставник возглавлял Манчестер Юнайтед, Баварию, Аякс и Барселону.
Напомним, что на стадии 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды покинули турнир после поражения от Чехии (0:2). Впоследствии главный тренер команды Франк де Бур был отправлен в отставку.