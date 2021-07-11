Нидерланды. Новость

Специалист в третий раз станет тренером национальной сборной.

Руководство сборной Нидерландов определилось с новым главным тренером национальной команды.

По информации в Twitter Николо Скиры, на место Франка де Бура вскоре придет Луи ван Гаал. Сообщается, что в ближайшее время специалист подпишет двухлетний контракт.

Ранее Железный Тюльпан уже работал во главе нидерландской сборной — в 2000-2001 и 2012-2014 годах.

Также наставник возглавлял Манчестер Юнайтед, Баварию, Аякс и Барселону.

Напомним, что на стадии 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды покинули турнир после поражения от Чехии (0:2). Впоследствии главный тренер команды Франк де Бур был отправлен в отставку.