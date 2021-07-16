Нидерланды. Новость

Сербского форварда в текущее трансферное окно в Милане не будет.

Ранее, Football.ua сообщал о достигнутой договоренности между сербским нападающим Душаном Тадичем и итальянским Миланом относительное перехода игрока в клуб из Серии А в ходе текущей трансферной кампании.

Однако, нынешний клуб 32-летнего футболиста, амстердамский Аякс, не стал обращать внимания на потенциальное желание своего футболиста сменить клубную прописку, и предложил ему продление контракта на более выгодных условиях.

Как итог, вместо лета 2023-го года, Тадич теперь завершит свои отношения с амстердамским клубом на год позднее, в 2024-м.

Со времен перехода из английского Саутгемптона в 2018-м году, Душан провел за Аякс уже 149 официальных матчей, забив при этом 76 голов, получил капитанскую повязку, а также стал лучшим игроком в прошлом сезоне в Нидерландах.

Директор по футболу Аякса Марк Овермарс следующим образом прокомментировал данное подписание: "Не секрет, что Душан играет очень важную роль для команды, как на поле, так и за его пределами, он — настоящий лидер.

Поэтому здорово, что мы можем связать его с клубом надолго. Душан находится в отличной форме и будет очень ценен для Аякса в ближайшие годы".

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.