Нидерланды. Новость

Стивен Бергейс сменил клубную прописку, но остался в голландском чемпионате.

Аякс на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с капитаном Фейеноорда Стивеном Бергейсом.

Соглашение с 29-летним голландцем рассчитано до лета 2025 года. Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро.

Отметим, что Аякс и Фейеноорд являются принципиальными соперниками в голландском чемпионате, поэтому этот переход вызвал в Нидерландах бурные эмоции со стороны фанатов.

Роттердамские болельщики штурмуют социальные сети футболиста с критикой, а также жгут его футболки на улицах. Также они пообещали "тепло" встретить бывшего капитана в первом дерби сезона, которое пройдет 19 декабря.

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