Нидерланды. Новость

Экс-капитана Фейеноорда продолжают преследовать группировки фанатов.

Переход нападающего Стивена Бергейса из роттердамского Фейеноорда в стан принципиальных соперников — амстердамского Аякса — был и остается одним из главных информационных поводов в Нидерландах в текущее трансферное окно.

Болельщики "гордости юга" бойкотируют любое упоминание о своем экс-капитане в прессе, в то время как фанаты "божьих сыновей" не спешат принимать новичка в качестве "достойного" игрока своей команды. Как итог, градус напряжения увеличивается день ото дня.

Первое крупное проявление ненависти к игроку было отмечено во время его дебюта в поединке за Суперкубок Нидерландов, в котором Аякс разгромно уступил на Йохан Кройфф Арене ПСВ (0:4).

Уже через несколько дней после завершения встречи, руководство амстердамского клуба встретилось со своим игроком, а в результате обсуждений ситуации было принято решение собрать все угрозы, поступавшие в адрес футболиста, и направить их в соответствующий департамент полиции.

"Были реакции, которые зашли слишком далеко", — прокомментировал обстановку спортивный директор Аякса Эдвин ван дер Сар.

Чуть позднее, в прессе появилась информация, что в сообщениях в адрес Бергейса, совокупный текст которых уместился на 19-и листах формата A4, содержал угрозы, привязанные к определенной дате — 19 декабря — день рождения игрока, на который в этом сезоне приходится домашний матч Фейеноорда против Аякса.