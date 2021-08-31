Нидерланды. Новость

Бразильский форвард Карлос Винисиус может продолжить карьеру в Нидерландах.

ПСВ включился в гонку за Карлоса Винисиуса, который является конкурентом Романа Яремчука в португальской Бенфике.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, клуб из Нидерландов хочет заполучить бразильского форварда в летнее трансферное окно. Каких-либо деталей потенциального трансфера не сообщается.

Стоит отметить, что главным претендентом на Винисиус является российский Зенит, который видит в лице бразильца замену своему иранскому форварду Сердару Азмуну, что близок к переходу во французский Лион.

Примечательно, в прошлом сезоне бразилец защищал цвета лондонского Тоттенхэма, за который выступал на правах аренды. За "шпор" Винисиус провел 22 во всех турнирах, забив 10 мячей.

Ранее сообщалось, что Бенфика продала форварда Луку Вальдшмидта в немецкий Вольфсбург.