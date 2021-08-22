Португалия

Лука Вальдшмидт сменил португальский чемпионат на немецкий.

Вольфсбург на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Бенфики Лукой Вальдшмидтом.

Соглашение 25-летнего немецкого форварда рассчитано до лета 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Вальдшмидт успел провести за "орлов" два матча, в которых результативными действиями не отмечался.

Напомним, Вальдшмидт являлся конкурентом украинского форварда Романа Яремчука, который перебрался в Бенфику в летнее трансферное окно.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.