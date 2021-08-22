Лука Вальдшмидт сменил португальский чемпионат на немецкий.
Лука Вальдшмидт, ФК Вольфсбург
22 августа 2021, 19:36
Вольфсбург на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Бенфики Лукой Вальдшмидтом.
Соглашение 25-летнего немецкого форварда рассчитано до лета 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Вальдшмидт успел провести за "орлов" два матча, в которых результативными действиями не отмечался.
Напомним, Вальдшмидт являлся конкурентом украинского форварда Романа Яремчука, который перебрался в Бенфику в летнее трансферное окно.
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