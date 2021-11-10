Нидерланды. Новость

До лета 2022 года будет готов новый проект.

По финансовым причинам Фейеноорд вынужден остановить работы по новому стадиону и рассмотреть варианты нового проекта — сообщил официальный сайт клуба.

Причиной в Нидерландах называют неспособность клуба уложиться в бюджет, даже несмотря на кредит, взятый у Goldman Sachs.

Подробности ситуации руководство клуба обещало раскрыть на специальной пресс-конференции в четверг, 11 ноября.

Нынешний "дом" клуба, Де Кейп, вмещающий 47.500 зрителей, был построен в 1937 году и реконструирован в 1994-м.