Нидерланды. Новость
Сербский полузащитник проводит выдающийся отрезок карьеры.
Душан Тадич, getty images
19 декабря 2021, 11:29
Душан Тадич отметился результативной передачей в матче шестнадцатого тура чемпионата Нидерландов против АЗ.
Как сообщает DAZN, сербский полузащитник добрался до отметки в 37 ассистов за календарный год и побил рекорд Лионеля Месси.
В 2011 году аргентинский нападающий отметился 36 результативными передачами.
Отметим, что Душан Тадич сможет улучшить показатель в двух ближайших матчах в этом году — против Фейеноорда и Фортуны Ситтард.
Напомним, что ранее сербский футболист становился лучшим игроком сезона в чемпионате Нидерландов.