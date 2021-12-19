Нидерланды. Новость

Сербский полузащитник проводит выдающийся отрезок карьеры.

Душан Тадич отметился результативной передачей в матче шестнадцатого тура чемпионата Нидерландов против АЗ.

Как сообщает DAZN, сербский полузащитник добрался до отметки в 37 ассистов за календарный год и побил рекорд Лионеля Месси.

В 2011 году аргентинский нападающий отметился 36 результативными передачами.

Отметим, что Душан Тадич сможет улучшить показатель в двух ближайших матчах в этом году — против Фейеноорда и Фортуны Ситтард.

Напомним, что ранее сербский футболист становился лучшим игроком сезона в чемпионате Нидерландов.