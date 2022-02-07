Нидерланды. Новость

Функционер нарушил коллективную этику.

Еще в декабре 2021 года амстердамский Аякс помпезно объявлял о продлении контракта со своим спортивным директором Марком Овермарсом, но спустя несколько месяцев выставил знаменитого экс-футболиста за дверь.

Как заявляют в нидерландском клубе, решение было принято "после долгих обсуждений, которые проводились в последние несколько дней между наблюдательным советом и генеральным директором Эдвин ван дер Саром".

Поводом для такой реакции руководства Аякса стала информация о сообщениях неуместного характера, которые Овермарс отправлял своим коллегам женского пола на протяжении длительного периода времени.

Стороны уже успели выступить с официальными комментариями. Председатель наблюдательного совета Лин Мейджаард заявил следующее:

"Это драматическая ситуация для всех, кто так или иначе вовлечен в нее. Это разрушительно для женщин, которым пришлось столкнуться с таким поведением. Когда мы узнали об этом, мы немедленно начали действовать, тщательно обдумывая и взвешивая свои действия. Все процессы происходили в консультации с генеральным директором Эдвином ван дер Саром и при содействии внешнего эксперта.

Марк, вероятно, лучший футбольный директор, который когда-либо был в Аяксе. Мы повысили и продлили его контракт не просто так. Но, к сожалению, он действительно перешел черту, поэтому продолжать работу на своей должности он не мог, с чем сам и согласился.

Это чрезвычайно болезненно для всех. Я хочу выразить пожелание, чтобы всем пострадавшим был дан покой и уединение для того, чтобы справиться с этим".

Генеральный директор Эдвин ван дер Сар высказался следующим образом: "Я нахожу ситуацию ужасной для всех и согласен со словами Лина. В своей роли я также чувствую ответственность за помощь коллегам. Безопасный спортивный и рабочий климат очень важен. Мы будем уделять этому внимание еще больше в ближайшем будущем.

Марк и я работаем вместе с начала 1990-х годов, сначала в Аяксе, а затем в сборной, и мы являемся коллегами в руководстве Аякса уже почти десять лет. Произошедшее имеет очень внезапный характер. Мы работаем над действительно историческими вещами здесь, в Аяксе, так что эта новость также станет ударом для всех, кому небезразлична судьба клуба".

Слово дали и самому Марку Овермарсу: "Мне стыдно. На прошлой неделе я столкнулся с сообщениями о моем неподобающем поведении. И о том, что это стало известно другим. К сожалению, я не осознавал, что перешел черту своими действиями, но это понимание пришло ко мне в последние дни.

Я резко ощутил огромное давление. Приношу свои извинения всем, кого оскорбили мои действия. Безусловно, для любого человека в моем должности такое поведение неприемлемо. Теперь я это тоже понимаю.

Но уже слишком поздно. Я не вижу другого выхода, кроме как уйти из Аякса. Это событие оставит большой отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь и карьеру. Сейчас же, я бы хотел попросить всех вас просто оставить мою семью в покое".

Отметим, что Марк Овермарс работал на должности спортивного директора Аякса с июля 2012 года, после того, как повесил бутсы на гвоздь годом ранее.