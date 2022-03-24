Нидерланды. Новость
НАК Бреда став 12 клубом у футбольному холдінгу.
getty images
24 марта 2022, 11:41
Холдінг City Football Group поповнив ще один клуб.
Ним став НАК Бреда — угоду оформлять після узгодження із Королівським футбольним союзом Нідерландів та муніципалітетом міста, повідомляє Votebal International.
Таким чином, клуб стане 12-м представником холдінгу, у який вже ввійшли Манчестер Сіті, Труа, Жирона, Мельбурн Сіті, Ломмел та менш відомі клуби.
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