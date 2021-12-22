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Football.ua предлагает вашему вниманию материал о футбольной империи, которую строят владельцы Манчестер Сити и других клубов по всему миру.

В течение последних 13 лет Объединенные Арабские Эмираты создали впечатляющий глобальный футбольный консорциум, известный как City Football Group. С 2008 года, когда компания Abu Dhabi United Group стала владельцем Манчестер Сити, их международные контакты значительно расширились на уровне спорта и бизнеса. Как бизнес-проект это глобальный конгломерат различных организаций, целью которых является улучшение спортивных результатов и качества футбольных клубов, участвующих в проекте, в результате чего предполагается финансовая прибыль.

Однако если посмотреть глубже, можно увидеть, насколько любопытна и обширна эта сеть из множества взаимосвязанных компаний, работающих под одной маркой, происходящей из ОАЭ. Организации, разбросанные по всему миру, от Австралии до Китая, от Индии до Западной Европы, от США до Боливии, участвуют в проекте, чьей менее медиальной, но не менее важной целью является построение политических отношений ОАЭ на международной арене, основанных на классических методах soft power ("мягкой силы").

Владелец City Football Group

City Football Group (CFG) официально была создана в 2013 году. Первые два года владельцем консорциума была компания Abu Dhabi United Group. Сегодня структура собственности CFG распределена между тремя различными организациями:

- Abu Dhabi United Group — 77% акций

- Китайский консорциум компаний China Media Capital и CITIC Group Corporation — 13% акций

- Silver Lake — 10% акций

Целью такого распределения была рекапитализация CFG с сохранением доминирующего положения компании из ОАЭ. Abu Dhabi United Group принадлежит шейху Мансур бен Заид Аль Нахайяну. Это один из влиятельнейших членов королевской семьи ОАЭ, вице-премьер, министр по делам президента, член Высшего нефтяного совета. В то же время он владеет акциями Abu Dhabi Media Investment Corporation, в которую входят, в частности, газета The National и канал Sky News Arabia. Заид Аль Нахайян – один из влиятельнейших людей в ОАЭ, ведущий политик, оказывающий непосредственное влияние на функционирование всей CFG и наиболее глобального проекта группы – Манчестер Сити.

Распределение акций

В декабре 2015 года консорциум China Media Capital (CMC) и China International Trust Corporation (CITIC) приобрел 13% акций за $485 млн. Об участии Китая в CFG стало известно несколькими месяцами ранее, когда председатель КНР Си Цзиньпин посетил базу Манчестер Сити и встретился там с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Этот шаг не был случайным, это была часть процесса углубления экономических отношений между Великобританией и Китаем. Кроме того, это совпало с интенсивным процессом углубления политического сотрудничества между Китаем и ОАЭ. В том же году состоялась встреча на высшем политическом уровне – наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян встретился с Си Цзиньпином.

В том же году китайцы заключили договор о покупке 13% акций CFG. Существенным выглядит также факт, что за CMC стоит крупнейший китайский медиа-магнат – Ли Жуйган. CITIC, в свою очередь, является контролируемой государством инвестиционной компанией, которая объединяет огромное количество компаний и отраслей, в которые она инвестирует капитал. Всё это складывается в общую картину, где государственные образования выражают политическую волю к сотрудничеству по линии ОАЭ-Китай, в результате чего группа футбольных клубов, разбросанных по всему миру, напрямую зависит от организаций, принадлежащих этим двум странам.

Silver Lake, третий совладелец CFG, присоединился к группе в 2019 году. За 10% акций было уплачено $500 млн. Silver Lake – это частная инвестиционная компания, инвестирующая во многие отрасли по всему миру. Она инвестировала в такие компании, как Twitter, Airbnb, Motorola и Alibaba Group. Присоединение Silver Lake к группе владельцев – это чисто деловое движение, менее интересное с политической точки зрения. Однако эта сделка открывает путь к наращиванию контактов ближайшего окружения властей ОАЭ с американскими инвесторами.

Результатом стала еще одна инвестиция Silver Lake в ОАЭ – в 2021 году американские инвесторы заплатили $800 млн., чтобы присоединиться к структурам технологической компании из ОАЭ – Group 42. Это показывает, что на фоне футбола и матчей клубов группы CFG, развиваются другие политические и деловые отношения.

Цели группы

CFG объединяет клубы со всего мира, но цели везде одни и те же. Деньги, вложенные ОАЭ, направлены на развитие футбола в определённых клубах и городах. Стоит отметить, что группа всячески продвигает женский футбол и развитие академий при клубах. Таким образом, группа строит и поддерживает качественный футбол, вокруг которого собирается большая фан-база.

Создание прочных организационных основ, соответствующее управление командами и спортивные успехи приводят к улучшению имиджа инвестора в глазах общества. Однако следует также отметить, что развитие бизнеса и спортивных результатов в этих клубах влияет также на восприятие ОАЭ как надежного партнера, среди политических элит инвестируемых стран, и это главное преимущество CFG. За фасадом спортивной индустрии и развитием футбольных клубов стоят отношения между политическими элитами, что приводит к экономическому сближению между странами.

Клубы City Football Group

В состав City Football Group входят такие футбольные клубы:

- Манчестер Сити (Англия) — с 2013 г.

- Нью-Йорк Сити (США) — с 2013 г.

- Мельбурн Сити (Австралия) — с 2014 г.

- Йокогама Ф. Маринос (Япония) — с 2014 г.

- Монтевидео Сити Торке (Уругвай) — с 2017 г.

- Жирона (Испания) — с 2017 г.

- Сичуань Цзюню (Китай) — с 2019 г.

- Мумбай Сити (Индия) — с 2019 г.

- Ломмель (Бельгия) — с 2020 г.

- Труа (Франция) — с 2020 г.

- Боливар – (клуб-партнер, Боливия) — с 2021 г.

Приведенный список клубов показывает, что ОАЭ через City Football Group работает практически на всех континентах.

Прежде всего, отношения с Великобританией

Несмотря на инвестиции ОАЭ в различные футбольные клубы по всему миру, Соединенное Королевство остается наиболее важным партнером CFG. Манчестер Сити – самый важный клуб, вокруг которого строятся бренд и имидж ОАЭ и CFG. Спортивные успехи Манчестер Сити, появившиеся в результате вложения ОАЭ огромных финансовых ресурсов, явно влияют на благоприятный имидж ОАЭ в Западной Европе. Однако, одно дело – спортивный результат, другое – двусторонние связи между Великобританией и ОАЭ.

Обращает на себя внимание увеличение количества лицензий, выдаваемых ОАЭ на экспорт военной техники из Великобритании с 2008 года, то есть с момента покупки Манчестер Сити Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном. С 383 активных лицензий в 2008 году это число увеличилось до 1471 в 2017 году. В целом правительство Великобритании предоставило ОАЭ 9003 лицензии на экспорт военной техники в период с 2008 по 2017 год. Несмотря на то, что военное оборудование является наиболее часто экспортируемой лицензией в ОАЭ, его стоимость относительно невысока по сравнению с материалами двойного назначения. ОАЭ купили оружия на сумму 887 миллионов фунтов стерлингов и выделили 6,4 миллиарда фунтов стерлингов на приобретение оборудования, которое может использоваться как гражданскими лицами, так и вооруженными силами.

В этом смысле стоимость лицензий двойного назначения между Великобританией и ОАЭ чрезвычайно высока и составляла более 1 миллиарда фунтов стерлингов, в течении трёх лет подряд с 2011 по 2013 год. В 2013 году его стоимость достигла пика — 2,6 миллиарда фунтов стерлингов. В общей сложности с 2008 по 2017 год Великобритания продала ОАЭ оружия и техники двойного назначения на сумму 7,3 миллиарда фунтов стерлингов. В целом экономический оборот между этими странами растет. С 2011 по 2019 год объем торговли между Великобританией и ОАЭ увеличился с 11,7 млрд фунтов стерлингов до 18,9 млрд фунтов стерлингов. И хотя экспорт военной техники в ОАЭ из Великобритании явно замедлился после утечки информации о том, что эта техника используется в конфликте в Йемене, политическое сотрудничество между ОАЭ и Великобританией продолжается. В сентябре 2021 г. правительства этих стран подписали меморандум об усилении обмена опытом в области искусственного интеллекта и новых технологий.

Не случайно рост экономического сотрудничества совпадает с появлением ОАЭ в британском футболе. Этот вид спорта чрезвычайно важен в Великобритании и это одна из важнейших отраслей бизнеса в этой стране. Несмотря на пандемию и проведение большинства матчей без зрителей, сезон АПЛ 2019/2020 принёс 7,6 млрд фунтов стерлингов прибыли. Кроме того, футбол в Великобритании — одна из важнейших сфер жизни. По различным оценкам, в 2019 году общая аудитория только на стадионах в четырех высших английских лигах (Премьер-лига, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2) составила не менее 33 миллионов человек. Поэтому стремление ОАЭ увеличить своё влияние через британский футбол неудивительно.

Отношения ОАЭ с другими странами

С момента, приобретения CFG клубов из США, Австралии и Японии, заметен существенный рост объёмов экспорта из ОАЭ в эти страны. Однако в отношениях со странами Латинской Америки — Боливией и Уругваем, ситуация выглядит несколько иначе. Глядя на статистику периода до вспышки эпидемии COVID-19, мы видим рост объёма экспорта из этих стран в ОАЭ. Так или иначе, деятельность CFG по всему миру идет рука об руку с развитием экономических отношений ОАЭ с каждой инвестируемой страной.

Очевидно, это не фундаментальный вопрос, определяющий установление более тесных экономических и политических отношений. Однако наблюдение за деятельностью CFG и ОАЭ с точки зрения развития футбола в разных частях мира показывает одну очень важную вещь. Везде, где ОАЭ пытаются развивать свои интересы, они реализовывают долгосрочные спортивные проекты в крупных клубах — всё для улучшения собственного имиджа и, что не менее важно, для установления деловых отношений с клубной средой, которая позволяет им построить дальнейшую сеть связей между ОАЭ и отдельными экономическими субъектами.

Футбольная империя, как мягкая сила

City Football Group — это пример влияния ОАЭ на другие страны, с помощью мягкой силы. Через эту группу продвигается влияние на социальную жизнь, при этом без применения военного или политического давления. Такая политика призвана подчеркнуть привлекательность данной страны и создать ее имидж как страны, способной создавать успешную среду. Несомненно, успехи клубов CFG – прекрасное подкрепление этого имиджа и изменение восприятия ОАЭ в обществе.

С момента начала инвестиций из ОАЭ, клубы CFG добились успеха в различных уголках планеты:

- Манчестер Сити: 5 чемпионств, 11 кубков (2 Кубка Англии, 6 Кубков Лиги, 3 Суперкубка), финал Лиги чемпионов;

- Манчестер Сити, женщины: 1 чемпионство, 6 кубков;

- Нью-Йорк Сити: 1 чемпионство;

- Мельбурн Сити: 1 чемпионство, 1 кубок;

- Мельбурн-Сити, женщины: 4 чемпионства, 2 кубка;

- Йокогама Ф. Маринос: 1 чемпионство;

- Монтевидео Сити Торке: переход в высший дивизион;

- Мумбай Сити: 1 чемпионство, 1 кубок;

- Труа: переход в высший дивизион

Модель работы ОАЭ является новаторской и инновационной для футбольного мира и современных международных отношений. Связывая различные футбольные клубы практически на всех континентах, как бизнес-проекты, ОАЭ также создают сеть политических отношений, направленных на улучшение экономических связей и собственного имиджа в данных регионах. Вероятно, в ближайшие годы можно будет наблюдать расширение CFG новыми клубами в регионах, где хотят появиться ОАЭ, и в то же время, будет заметно увеличение политического и экономического сотрудничества с этими регионами.

Мешко Райкевич, Trimarium.pl, Перевод: Александр Шевченко