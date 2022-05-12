Нидерланды. Новость

Нідерландец може залишитись в стані чемпіонів країни ще на сезон.

Амстердамський Аякс веде переговори із РБ Лейпцигом щодо продовження орендної угоди стосовно форварда команди Брайана Броббі.

Наразі сторони знаходяться на просунутій стадії перемовин та близькі до підписання контракту, повідомляє Фабріціо Романо. Тож, є велика імовірність, що наступний сезон Броббі проведе також в Аяксі.

20-річний футболіст провів 16 матчів за Аякс у всіх турнірах, в яких забив шість м'ячів та віддав дві результативні передачі.

Раніше стало відомо, хто очолить "аяксидів" після Еріка Тен Хага.