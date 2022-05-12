Нидерланды. Новость

Амстердамці знайшли нового керманича команди.

Головний тренер Аякса Ерік тен Хаг після успішного сезону у Нідерландах очолить влітку Манчестер Юнайтед.

Амстердамський клуб офіційно оголосив ім'я наступника нідерландського фахівця. Їм став наставник Брюгге Альфред Шредер.

Контракт підписано до літа 2024 року та має опцію продовження угоди ще на рік.

Альфред Шредер — колишній помічник Рональда Кумана у Барселоні. Він з 2018 по 2019 рік працював у Аяксі помічником того ж тен Хага.