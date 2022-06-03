Нидерланды. Новость

Колишня зірка Ліверпуля розпочинає самостійну тренерську кар'єру.

Адо Ден Хааг на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Дірк Куйт. Угода із 41-річним голландцем розрахована на один рік.

Для колишньої зірки Ліверпуля це буде перший самостійний досвід у тренерській кар'єрі.

Раніше він працював з Квік Бойз, а також з юнацькою командою Фейєнорда до 19 років.

В даний час Адо Ден Хааг виступає у другому дивізіоні чемпіонату Нідерландів.

Минулий сезон команда завершила на четвертому місці, але поступилася у фінальному матчі плей-офф за вихід в Ередівізі Ексцельсіору.