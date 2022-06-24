Нидерланды. Новость

36-річний турок підписав п'ятирічний контракт із Фортуною.

Фортуна Сіттард на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з колишнім нападником Лілля Бураком Їлмазом.

Угода із 36-річним турком розрахована на п'ять років. Зазначається, що два роки за контрактом Бурак проведе як гравець, після чого працюватиме тренером за трирічною угодою.

Минулого сезону Їлмаз провів 40 матчів, у яких забив сім голів і віддав п'ять результативних передач.

Також наголосимо, що наприкінці березня цього року Бурак оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

За підсумками минулого сезону Фортуна набрала 35 очок після 34 матчів та посіла 15 місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів.